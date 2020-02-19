https://static.news.ru/photo/335953a4-531e-11ea-9229-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная телеведущая Алёна Водонаева неожиданно отреагировала на заявление основателя телеканала «Царьград» Константина Малафеева о том, что он будет контролировать ход полицейской проверки в отношении звезды после скандала с «быдлом».

Написала заявление, чтобы полиция разобралась, каким это образом этот человек собирается «контролировать доследственную проверку», чтобы довести «дело до конца». Более того, в личной беседе после эфира на ТВ Малафеев мне прямым текстом в присутствии юриста Кати Гордон говорил, что, если я извинюсь, «он все это прекратит», — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Модель просит провести проверку уголовное статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

Ранее Водонаева высказала в Instagram опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

Позднее она приехала в отделение полиции, где дала объяснения из-за своего поста. Заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы, писал NEWS.ru.