https://static.news.ru/photo/af5ba678-4e78-11ea-be89-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Экс-участница телешоу «Дом-2» Алёна Водонаева приехала в отделение полиции, где даст объяснения из-за своего поста в Instagram о целесообразности материнского капитала. Она прибыла со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым.

От комментариев представителям СМИ девушка отказалась. Она пообещала прояснить свою позицию и текущую ситуацию после общения с правоохранительными органами, передаёт РИА Новости.

Ранее Водонаева высказала опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях в Instagram признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы.

Девушка при этом назвала свои слова частным мнением, на которое она имеет полное право.