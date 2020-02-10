https://static.news.ru/photo/99028c40-4c3c-11ea-a4da-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущая и модель Алёна Водонаева, в январе пережившая скандал из-за критики материнского капитала, вызвана в отделение полиции по Таганскому району Москвы — на опрос по сообщениям в Instagram, где она раскритиковала противников абортов.

ОМВД начало проверку по заявлению неназванного гражданина, который увидел в публикациях Водонаевой признаки преступления по статье 282 Уголовного кодекса.

С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алёна высказала своё мнение, которое разделило огромное количество людей, — заявила адвокат телеведущей Екатерина Гордон.

По мнению юриста, заявление — попытка «оголтелых общественных организаций» испортить Водонаевой жизнь, сообщил портал Super.ru.

Как писал NEWS.ru, в декабре Водонаева вступила в публичный спор с актёром Иваном Охлобыстиным, который назвал её проституткой за поддержку абортов. Телеведущая заявила, что дети в бедных семьях часто рождаются «не от жажды отцовства или материнства», а от неумения предохраняться. Водонаева добавила, что «для безответственных должна быть всегда открыта дверь в кабинет акушера-гинеколога».