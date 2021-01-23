Алсу рассказала о желании родить четвёртого ребёнка

Певица и мама троих детей певица Алсу разоткровенничалась со своими подписчиками, предложив задавать им вопросы. Всё это она сопроводила парадным снимком с супругом Яном Абрамовым и философской подписью о семейной жизни.
Алсу часто постит снимки с дочерьми — 14-летней Сафиной и 12-летней Микеллой, а вот лицо четырёхлетнего Рафаэля звезда ещё ни разу не показала.
Мудрая жена, даже поссорившись с мужем, всё равно приготовит ему ужин. Мудрый муж, даже зная, что он прав, подойдет и поцелует жену, — написала Алсу в Instagram.
После этого фолловеры стали задавать ей разные вопросы относительно семейной жизни, ведь певица в браке уже 15 лет. Они поинтересовались, хотела бы Алсу стать мамой ещё раз, и она коротко ответила в сторис: «Даааа».
Новый год звёздная семья отметила в Дубае. Сначала певица
Дочка Алсу Микелла во время отдыха в Дубае увиделась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и посчитала это хорошим знаком, сообщал NEWS.ru.