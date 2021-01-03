«2021 начался неплохо»: дочка Алсу встретилась с Тиллем Линдеманном

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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова во время отдыха в Дубае увиделась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Девочка сделала совместное фото с немецким музыкантом, которым поделилась в своём Instagram.

2021 начался неплохо, — отметила Микелла.

На фото она позирует в модных джинсах с высокой посадкой и чёрной кожаной рубашке. Линдеманн одет в чёрный пиджак в белую клетку, рубашку и брюки.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкант Юрий Лоза раскритиковал решение певицы Алсу зарегистрировать сценическое имя своей дочери Микеллы. По его словам, в первую очередь необходимо помнить о том, что в пубертатном возрасте голос ломается и неизвестно, каким он будет после.

В феврале 2020 года также разгорелся скандал из-за подкупа зрителей на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда певицу Алсу обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы, победившей в результате с большим отрывом.

Впоследствии артистка призналась в покупке голосов. Она отметила, что во всём виновата несовершенная система голосования — каждый имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.