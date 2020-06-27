Алсу показала редкое фото с мужем из-за обеспокоенных фанатов

https://static.news.ru/photo/23dfbdca-b9ce-11ea-9c32-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: alsou_a/instagram.com

Поклонники певицы Алсу заподозрили разлад в отношениях с супругом — миллионером Яном Абрамовым.

Артистка не любит афишировать свою личную жизнь, в основном публикуя в соцсетях фотографии своих дочерей Сафины и Микеллы. Снимки же двухлетнего сына Рафаэля и мужа она выкладывает крайне редко, из-за чего подписчики стали беспокоиться, всё ли хорошо в её отношениях с Абрамовым.

А где папа, ни на одной фотографии его нет, — отметил один из комментаторов под фото Алсу с дочками.

Другая подписчица поинтересовалась: «Алсу, вы замужем?»

Некоторые даже предположили, что певица давно разошлась с супругом. Однако артистка заверила поклонников, что в их семье всё спокойно, а Абрамов обычно находится по ту сторону объектива камеры, делая публикуемые снимки.

alsou_a/instagram.com

Как писал NEWS.ru, в начале июня Алсу впервые показала фото с сыном Рафаэлем. Мальчика она предусмотрительно повернула спиной к камере, чтобы не было видно его лица.

Певица воспитывает троих детей: старшей дочери Сафине 13 лет, её артистка называет ответственной и чуткой. Вторая дочь 36-летней певицы, Микелла, уже известна по шоу «Голос. Дети», ей 11 лет.