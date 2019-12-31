Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российская супермодель Наталья Водянова вышла замуж за одного из самых богатых людей мира – французского миллиардера Антуана Арно.

Она опубликовала в Instagram фото с Арно, отметив, что 2019 год стал для неё прекрасным и запоминающимся. Пользователи заметили на безымянном пальце Водяновой кольцо, и она ответила утвердительно в ответ...