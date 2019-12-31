Алсу с мужем Яном Абрамовым Алсу с мужем Яном Абрамовым Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Алсу решила встретить Новый год в компании близких и поэтому отказалась выступать на корпоративах и вечеринках.

Артистка выложила в своём Instagram праздничное фото возле ёлки. Для празднования она выбрала белую блузку и кожаные брюки.

Поздравляю с Новым годом! Не будем подводить итоги. Просто заберём с собой всё самое хорошее, самое доброе, самое искреннее и самое верное, — написала Алсу.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая домработница певицы Алсу поделилась впечатлениями от жизни в коттедже исполнительницы. Надежда Романова признаётся, что таких особняков никогда не видела.

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