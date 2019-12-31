Певица Алсу решила встретить Новый год в компании близких и поэтому отказалась выступать на корпоративах и вечеринках.
Артистка выложила в своём Instagram праздничное фото возле ёлки. Для празднования она выбрала белую блузку и кожаные брюки.
Поздравляю с Новым годом! Не будем подводить итоги. Просто заберём с собой всё самое хорошее, самое доброе, самое искреннее и самое верное, — написала Алсу.
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Всех-Всех-Всех! Поздравляю с Новым годом! Не будем подводить итоги Просто заберём с собой всё самое хорошее, самое доброе, самое искреннее и самое верное И с таким прекрасным багажом спешим навстречу Здоровья всем нашим родным и близким Мира, тепла и уюта нашей Планете
Ранее NEWS.ru писал, что бывшая домработница певицы Алсу поделилась впечатлениями от жизни в коттедже исполнительницы. Надежда Романова признаётся, что таких особняков никогда не видела.
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