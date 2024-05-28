Алла Пугачева: последние новости 28 мая, потеря голоса, дружба с Цискаридзе

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева не может продать свой особняк на Истре. Какие еще последние новости о Примадонне известны сегодня, как она избавлялась от конкурентов?

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Недавно Алла Пугачева выпустила новую песню «Ложный стыд». Диджей Катя Гусева прослушала композицию и заявила, что Примадонна теряет голос.

«Я в текст песни не вслушивалась. Но голос как будто не Аллы Борисовны. Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет», — прокомментировала она MK.RU.

При этом Гусева считает, что если Пугачева хочет записывать новые песни, то она должна делать это. Она назвала исполнительницу «легендарной личностью».

«Все-таки Алла Борисовна для нас — легендарная личность, несмотря на нюансы, которые сейчас есть», — добавила артистка.

Как Пугачева избавлялась от конкурентов

Поэт и общественный деятель Влад Маленко рассказал, что Алла Пугачева «убивала всех тех птиц, которые начинали петь похоже», заявил поэт. По его словам, это была одна из ипостасей артистки, которая менялась со временем.

«Она была очень жестким администратором своего таланта. И как администратор убивала всех тех птиц, которые близко подлетали и начинали петь похоже. Все эти птицы были пугачевской рогаткой, камнями убиты или ранены, потом подраненные „подпевали“», — утверждает Маленко.

Почему Пугачева не может продать особняк

По информации KP.RU, особняк Аллы Пугачевой на Истре подешевел из-за низкого спроса. Дачу Примадонны не получается продать, и из-за этого стоимость недвижимости постоянно снижается.

Речь идет об особняке в деревне Бережки Солнечногорского района Подмосковья, которую Пугачева переоформила на внука Никиту Преснякова. Сейчас там живет помощница певицы.

Так, объявления о продаже дома появились сразу на двух специализированных сайтах. В первом из них недвижимость продают за 132,5 млн рублей, во втором — за 125 млн рублей.

Кроме того, по данным издания, особняк уже пытались продать в прошлом году. Тогда за него просили в два раза больше — 225 млн рублей.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Кто продолжает общаться с Пугачевой после ее отъезда из РФ

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что поддерживает общение с Аллой Пугачевой после ее отъезда. Он отметил, что, несмотря на разные политические взгляды, продолжает восхищаться творчеством исполнительницы.

«Я обожаю Пугачеву. Для меня ее творчество всегда выше всего остального. Несмотря на то, что я знаю Аллу Борисовну, даже имея возможность с ней пообщаться достаточно близко, я все равно не могу сказать, что я знаю Пугачеву. Я люблю Пугачеву, потому что без нее не могу жить», — пояснил Цискаридзе в YouTube-шоу «Света вокруг света».

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