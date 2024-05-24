Садальский, жилье в Болгарии, фиктивный брак: где сейчас Лариса Удовиченко

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Лариса Удовиченко

Народная артистка России Лариса Удовиченко продолжает творческую деятельность. В каких проектах актриса задействована сейчас, что известно о ее личной жизни, уезжала ли она из РФ?

Чем известна Удовиченко

Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене в семье военного врача. После завершения службы отца в Австрии семья много ездила по стране.

Когда Удовиченко исполнилось семь лет, то семья переехала в Одессу. После окончания школы она отправилась в Москву, где поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Актриса снималась в картинах «Счастливый Кукушкин», «Юлька», «Красное и черное», «И это все о нем», «Золотая мина», «Летучая мышь», «Человек меняет кожу», «Пена», «Расследование», «Женатый холостяк», «Подросток», «Мэри Поппинс, до свидания», «Мертвые души», «Успех», «Моя дорогая», «Вход в лабиринт», «Линия смерти», «Тартюф», «Дикая любовь», «Какая чудная игра», «Короли и капуста», «Пан или пропал», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Хочу ребенка», «Группа счастья», «Карма», «Мосгаз. Формула мести», «Без тебя», «Провинциальный детектив» и других.

Всего в ее фильмографии более 150 работ.

Что известно о личной жизни Удовиченко

По данным СМИ, первый брак Ларисы Удовиченко был фиктивным — она вышла замуж за актера Александра Панкратова-Белого ради московской прописки.

Вторым избранником артистки стал режиссер Андрей Эшпай. Их семейная жизнь продлилась недолго и завершилась из-за ревности деятеля искусства.

Третий муж Удовиченко — бизнесмен Геннадий Болгарин. Он ушел из семьи ради актрисы, оставив супругу и дочь. Удовиченко прожила с Болгариным 20 лет. В браке родилась дочь Мария.

После развода актриса заявила, что предприниматель страдал игроманией. Так, он проиграл большие деньги, и ему приходилось срочно уезжать из Москвы, скрываясь от кредиторов, в то время как Удовиченко с дочкой оставались в столице и подвергались опасности — их преследовали люди, которым должен был Болгарин.

«Посчитала, что я проиграл наши общие деньги, и дала понять, что между нами все кончено! Может, она и права. Извещение о нашем разводе мне прислали по почте. Нас развели заочно», — признавался экс-супруг Удовиченко.

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press Лариса Удовиченко

Уезжала ли Удовиченко из России

В 2022 году в СМИ появилась информация о том, что Лариса Удовиченко уехала во Францию и поселилась на Лазурном берегу.

По данным СМИ, она купила дом в Ницце. При этом сама Удовиченко данные слухи опровергла.

«Даже если бы мне подарили на Лазурном берегу дом и обслугу, я все равно бы туда не переехала. Потому что одно дело красиво проехать на машине вдоль побережья, но совсем другое — жить там постоянно. Скука смертная! К тому же у меня и так есть жилье в Болгарии. Я приезжаю туда отдыхать летом, но не живу всегда», — пояснила артистка.

В каком скандале была замешана Удовиченко, говорила ли что-то об СВО

В январе 2023 года в Санкт-Петербурге состоялся показ спектакля «Игра на вылет». Одну из ролей в постановке должна была исполнить Лариса Удовиченко, но она не вышла на сцену. Ее заменили коллегой Татьяной Абрамовой, не предупредив об этом публику.

Такое решение вызвало негодование у зрителей. Помимо этого, аудитория нашла еще повод для критики: по их словам, одна из сцен постановки была похожа на провокацию. Так, в определенный момент актеры оделись в костюмы цвета украинского флага. Некоторые зрители посчитали такой ход не случайным совпадением.

«Интересный такой нюанс, что артисты должны со своей страной быть, а после антракта все облачились в сине-желтые костюмы. Половина зала вышла. Возникает вопрос, Удовиченко с кем и как?» — написала местная жительница в соцсетях после посещения спектакля.

Удовиченко ситуацию не комментировала. Заявлений по поводу спецоперации она также не делала.

Почему Удовиченко перестала общаться с Садальским

Лариса Удовиченко раньше дружила с заслуженным артистом РСФСР Стасом Садальским. По ее словам, их общению пришел конец, поскольку она устала терпеть сложный характер коллеги.

«Стас — замечательный артист, гениальный партнер, но очень непростой человек. Поэтому в какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю», — рассказала Удовиченко в интервью на YouTube-канале «Снежная лавина».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Стас Садальский

Чем сейчас занимается Удовиченко

Людмила Удовиченко продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Старомодная комедия».

В 2023 году артистка снялась в картинах «Моя ужасная сестра 2», «Эффект домино», «СольФасоль» и «Жилищный вопрос». В скором времени также должны выйти ленты «Зимняя вишня 4» и «Монохром» с ее участием.

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