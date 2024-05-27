«Убивала всех птиц, которые пели похоже»: поэт о жесткости Пугачевой Поэт Маленко: Пугачева убивала всех «птиц», которые начинали петь похоже

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Алла Пугачева «убивала всех тех птиц, которые начинали петь похоже», заявил поэт и общественный деятель Влад Маленко. По его словам, которые приводит aif.ru, это была одна из ипостасей артистки, которая менялась со временем.

Она была очень жестким администратором своего таланта. И как администратор убивала всех тех птиц, которые близко подлетали и начинали петь похоже. Все эти птицы были пугачевской рогаткой, камнями убиты или ранены, потом подраненные «подпевали», — заявил Маленко.

Он предложил поинтересоваться об этом у певицы Ольги Кормухиной, которая, как утверждает поэт, знает об этом лучше него. Маленко добавил, что в «девяностые» Пугачева собрала вокруг себя целый клан.

Ранее подруга певца Филиппа Киркорова диджей Катя Гусева после прослушивания новой композиции Пугачевой «Ложный стыд» заявила, что исполнительница «теряет голос». По словам Гусевой, Примадонна может продолжать исполнять новые песни, потому что для многих поклонников она — легендарная личность. Однако ее вокал стал практически неузнаваем.

До этого музыкант Юрий Лоза высказал мнение, что Пугачева, будучи ровесницей Ларисы Долиной, проигрывает артистке в вокальном мастерстве. По его словам, если Долина как исполнительница с годами остается в такой же форме, то Примадонна сегодня уже другая.