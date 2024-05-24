«Его больше нет»: подруга Киркорова о главной трагедии Пугачевой Диджей Катя Гусева заявила, что Пугачева теряет голос

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Подруга певца Филиппа Киркорова диджей Катя Гусева после прослушивания новой композиции Аллы Пугачевой «Ложный стыд» заявила в интервью MK.RU, что исполнительница «теряет голос». По словам Гусевой, Примадонна может продолжать исполнять новые песни, потому что для многих поклонников она — легендарная личность. Однако ее вокал стал практически неузнаваем.

Я в текст песни не вслушивалась, но голос как будто не Аллы Борисовны. Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет: она его теряет, — поделилась впечатлением Гусева.

Ранее музыкант Юрий Лоза высказал мнение, что Пугачева, будучи ровесницей Ларисы Долиной, проигрывает артистке в вокальном мастерстве. По его словам, если Долина как исполнительница с годами остается в такой же форме, то Пугачева сегодня уже другая. Лоза отметил, что Примадонна уже не может исполнить те песни, что пела раньше. По его мнению, у Пугачевой теперь другой голос, место жительства, репертуар и лицо.

Также артист напомнил, что Пугачева больше не работает с известными композиторами и поэтами, писавшими для нее хиты. По этой причине он не собирается слушать ее новую песню «Ложный стыд».

До этого музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не намерен слушать новую композицию Пугачевой «Ложный стыд» даже из профессионального интереса, поскольку артистка утратила способность петь. По его словам, Пугачева на протяжении долгого времени вместо пения занимается проговариванием слов под музыку.