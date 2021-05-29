Алика Смехова объяснила, почему отказала влюблённому солисту «Иванушек»

https://static.news.ru/photo/d737a4b6-c1d2-11eb-a169-96000091f725_660.jpg Алика Смехова Фото: alika_smekhova/instagram.com

Актриса Алика Смехова и участник группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов много лет назад могли стать парой, однако этому не суждено было сбыться. Артистка в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ объяснила, почему отказала музыканту.

Участие в передаче принял фотограф, который в школе был влюблён в Смехову. В этот момент Григорьев-Апполонов и вспомнил о своих чувствах.

У вас была платоническая детская любовь, а я-то в Алику влюбился, когда мне было 20 или даже 19 лет. И ты тогда меня слила. Я помню. Отказала мне в любви, вообще, — сказал солист популярного коллектива.

В ответ на это Смехова отметила, что тогда певец был слишком молод. При этом сейчас актрисе 53 года, а музыканту — 50 лет.

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