Алибасов обратился к россиянам со «срочным посланием»

Российский продюсер и создатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов на своей странице в Instagram обратился со «срочным обращением» к соотечественникам. Это первый пост шоумена в соцсети с 18 марта.

Эй, вы куда все пропали? Думаете, если я себе ногу тут переломал, то у меня башка отвалилась что ли? Я жив-здоров! У меня башка целая. Пожалуйста, не теряйтесь. Давайте-ка, возвращайтесь! Я здесь, возвращайтесь все немедленно сюда, обратно. Бегом-бегом. Рванули! — заявил артист.

Напомним, зимой 2020 года музыкальный продюсер получил травмы после падения с лестницы. Он до сих пор не может оправиться от этого, кроме того, у артиста начались проблемы с памятью. Сейчас Бари Каримович лечится в Калининграде. За ним ухаживает бывшая возлюбленная и мать Алибасова-младшего Елена Уронич.

По словам его сына, каждый месяц он тратит от 300 до 500 тысяч рублей на лечение. Наследник подчеркнул, что состояние артиста постепенно улучшается, но говорить о полном восстановлении пока рано. Алибасов-младший убеждён, что в организме отца произошли некие мутации, поскольку в своё время он жил недалеко от Семипалатинска, где проводились ядерные испытания.

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