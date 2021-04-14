Алибасов-младший рассказал о баснословных тратах на лечение отца

https://static.news.ru/photo/94fa7ad0-9d18-11eb-bfef-96000091f725_660.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

73-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Его 36-летний сын Бари рассказал, во сколько ему обходится ежемесячное лечение.

По словам Алибасова-младшего, каждый месяц он тратит от 300 до 500 тысяч рублей. Он подчеркнул, что состояние артиста постепенно улучшается, но говорить о полном восстановлении пока рано. Сын убеждён, что в организме отца произошли некие мутации, поскольку в своё время он жил недалеко от Семипалатинска, где проводились ядерные испытания, сообщает «Экономика сегодня».

Напомним, зимой 2020 года музыкальный продюсер получил травмы после падения с лестницы. Он до сих пор не может оправиться от этого, кроме того у артиста начались проблемы с памятью. Сейчас Бари Каримович лечится в Калининграде. За ним ухаживает бывшая возлюбленная и мать Алибасова-младшего Елена Уронич.

Как писал NEWS.ru, Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина не поздравили друг с друга с праздниками. По словам Бари Бариевича, его отец ведёт себя очень последовательно и забывает всё, что ему в жизни нужно меньше всего. Федосеева-Шукшина стала шестой женой музыкального продюсера, пара расписалась в 2018 году, а через два года начался бракоразводный процесс, который до сих пор не завершён.