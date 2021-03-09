Алибасов и Федосеева-Шукшина не поздравили друг друга с праздниками

https://static.news.ru/photo/c8411724-80ed-11eb-bed4-96000091f725_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Бари Алибасов не поздравил свою ещё супругу Лилию Федосееву-Шукшину с 8 Марта, рассказал сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Нет, он про неё даже не вспомнил. Папа очень последовательный, он последовательно забывает всё, что ему нужно в жизни меньше всего, — сказал Алибасов-младший порталу WomanHit.

Кроме того, сын продюсера уточнил, что Федосеева-Шукшина также не стала поздравлять супруга с 23 Февраля.

Она даже на выписку в больницу к нему не пришла. Он 23 февраля был же в больнице... Знаете, кажется, что она — болванчик, узник, которым управляет дочь, — сказал сын продюсера.

4 марта решение мирового судьи о расторжении брака продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной отменили, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Федосеева-Шукшина стала шестой женой Алибасова. Они расписались в 2018 году, а в 2020-м начали бракоразводный процесс, который до сих пор не завершён. Сама актриса отказалась разводиться с Бари Каримовичем, подала апелляцию на своё же заявление о разводе за день до вступления в силу решения суда и теперь пытается спасти своего мужа, писал NEWS.ru.