Суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/47063afe-7d14-11eb-81da-96000091f725_660.jpg Фото: alibasov_nana/instagram.com

Решение мирового судьи о расторжении брака продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной отменено. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Суд отменил решение мирового судьи о разводе продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, прекратил производство по иску. Истец отказалась от иска, — пояснили РБК в Пресненском суде.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник в свою очередь отметила, что действия супруги Бари Каримовича и её представителей полностью зависят от его позиции и окружения, но «они нестабильны». Сначала, продолжила юрист, приближённые продюсера высказали свое предположение, что главное — это имущественные отношения, но сын Алибасова Бари-младший потом заявил, что всё равно их сторона будет требовать развода.

Мы будем наблюдать, как будут в дальнейшем развиваться события, и если дальнейшие процессуальные действия будут совершены, то мы будем на них реагировать, — заверила адвокат.

Федосеева-Шукшина стала шестой женой Алибасова. Они расписались в 2018 году, а в 2020 начали бракоразводный процесс, который до сих пор не завершён. Сама актриса отказалась разводиться с Бари Каримовичем и подала апелляцию на своё же заявление о разводе за день до вступления в силу решения суда, и теперь пытается спасти своего мужа.

Он же, в свою очередь, в среду записал для супруги видеообращение, в котором попросил актрису продолжить бракоразводный процесс. Создатель группы «На-На» на видеозаписи выглядел уставшим и измученным и заявил, что их браком начинают пользоваться окружающие его супругу злоумышленники из-за наследства, сообщал NEWS.ru.