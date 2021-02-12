Федосеева-Шукшина пытается спасти угодившего в больницу Алибасова

https://static.news.ru/photo/3d8aa906-6f0e-11eb-b36b-96000091f725_660.jpg Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина отказалась разводиться с Бари Алибасовым и пытается спасти своего мужа. Продюсер попал в больницу с переломом ноги в Калининграде.

В происшествии актриса винит окружение супруга. В Калининград Алибасов уехал вместе с сыном после скандалов в столице. О желании увезти отца Алибасов-младший несколько раз говорил на ток-шоу.

Случившееся с мужем Федосеева-Шукшина называет «чудовищным происшествием». Актриса уверена, что если бы они были вместе, то ничего подобного бы не произошло. Муж и жена в силу возраста заботятся друг о друге и поддерживают, когда вместе.

Я так и знала, что что-то подобное произойдёт, потому как единственная цель всего окружения моего мужа — забрать его и мое имущество и избавиться от нас. Сейчас, по факту, нас насильно разлучили и издеваются над моим мужем. Я не знаю, что его убедили или заставили подписать, как в своё время — меня. Это чудовищный произвол. Я очень боюсь, что живым он из таких жарких объятий может и не выбраться, — цитирует жену продюсера «МК».

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник подтверждает, что такой негативный сценарий был вполне ожидаем. Тем более, что в свете последних событий Алибасов нуждается в уходе и наблюдении. Брак с Федосеевой-Шукшиной продюсеру важен и дорог, так как жена — единственный человек, который его искренне любит, прощает, готова лечить и заботиться.

Итог работы его окружения, по-моему, очевиден, всё это — ужас. По этой причине Лидия Николаевна дала мне поручение подать заявление о прекращении производства по делу о разводе, сохранить этот брак, чтобы у неё были законные основания спасать Бари Каримовича и быть рядом с ним, — сказала адвокат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Бари Алибасов попал в больницу в Калининграде, поскользнувшись на пожарной лестнице. По словам сына, он перепутал пожарную лестницу с обычной.