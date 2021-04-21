Малахов обвинил Алибасова в появлении новых наследников Шукшина

https://static.news.ru/photo/5d55e812-a308-11eb-896f-96000091f725_660.jpg Василий Шукшин Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press

Андрей Малахов объяснил, откуда берутся такие люди, как внезапные наследники Василия Шукшина. Неизвестные доселе люди появились в студии ведущего и предъявили документ, что имеют право на всё имущество писателя.

Речь идёт о супругах Ковалёвых, которые были опекунами законной жены Шукшина Марии Шумской. Бывшая учительница умерла 7 января в возрасте 90 лет, но за два года до этого подписала опекунам доверенность на наследование всего имущества знаменитого актёра. Документ был предъявлен в студии «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» . Супруги требовали почтить память и выразить им соболезнования в связи со смертью Шумской. И поначалу вели себя довольно нагло.

Ковалёвы умилялись бывшей подопечной, рассказывали, как она стала им родным человеком, но при этом скромно умолчали, что им досталась недвижимость бывшей учительницы. Супруги сыпали выражениями типа «око за око, зуб за зуб», чем привели в полное недоумение гостей студии. Когда же кто-то из приглашённых экспертов выразил недоумение, неужели Ковалёвы действительно будут судиться с детьми Шукшина и добиваться, как они выразились, «компенсации», ведущий решил объяснить, откуда берутся подобного рода люди.

По словам Андрея Малахова, совершенно чудовищную и почти аналогичную ситуацию спровоцировал Бари Алибасов, оставивший без единственного жилья свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину. Он распорядился квартирой жены в Новой Москве по своему усмотрению, и только путём долгих судебных разбирательств актрисе удалось вернуть недвижимость.

Люди смотрят на всё это и думают — «А почему мне нельзя?» — пояснил позицию Ковалёвых популярный телеведущий, добавив, что у них как раз есть вполне законный и обоснованный шанс потребовать свою долю из наследства актёра.

Но в итоге выяснилось, что доверенность не обеспечит опекунам долю в наследстве писателя. А сделана доверенность была для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание родственников Шукшина и добиться от них улучшения элементарных жилищных условий, в которых в последние годы жила жена актёра.

В доме Шумской не было удобств и даже не проведён газ, что значительно осложняло жизнь престарелой женщины.

Как сообщалось ранее, неожиданные и никому не известные наследники Василия Шукшина объявились в Москве и сразу заявили о себе на телешоу. Супруги Владимир и Вера Ковалёвы больше 10 лет ухаживали за первой и единственной законной женой писателя Марией Шумской.