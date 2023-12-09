Алексей Учитель признался, что был против съемок дочери в «Слове пацана»

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Актриса Анна Пересильд сыграла роль Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер Алексей Учитель, отец Анны Пересильд, сыгравшей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал ТАСС, что выступал против съемок дочери в проекте. По его словам, затем он стал поддерживать ее во время работы и считает, что она справилась с ролью.

Я сначала был даже против, потому что, зная немножко Аню, знал, что она к этому отнесется очень серьезно и пропустит все через себя. Все-таки эти все моменты, которые есть у ее героини, тяжелые, и в этом смысле были сомнения, но она молодец, справилась, — подчеркнул Учитель.

Анна Пересильд играет в сериале одну из главных ролей — девочки Айгуль, связавшуюся с компанией парней и завязавшей романтические отношения с одним из них. По словам Учителя, он изначально понимал, что проект вызовет много споров из-за поднимаемой в нем темы. Он считает, что на вопрос: «Зачем это выносить на экран», есть простой ответ: «Чтобы остановить тех, кто на пороге этого».

Ранее сообщалось, что Анна Пересильд является дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, которые долгое время скрывали свои отношения из-за официального брака артиста. В пятилетнем возрасте Анна прошла кастинг в спектакль «Сказки Пушкина» в Театре наций, в девять лет получила небольшую роль в фантастическом фильме «Черновик», однако сцены с ее участием в картину не вошли. Ее полноценный дебют в кино состоялся в 2021 году в ленте «Первый снег» Наталии Кончаловской.