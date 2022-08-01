Александр Маршал объяснил, почему считает себя патриотом России Певец Маршал заявил, что считает себя патриотом России из-за службы в советской армии

Фото: Кошелев Илья/NEWS.ru

Александр Маршал

Певец Александр Маршал в разговоре с изданием «Слово и Дело» заявил, что считает себя патриотом России, так как давал присягу во время службы в армии СССР. По его словам, музыкант служил в Вооруженных силах Советского Союза три года: с 1974 по 1977 год.

Я с 1974 по 1977 год служил в рядах Вооруженных сил СССР. А бывших не бывает. Я же давал присягу этой Родине, поэтому я считаю, что по-другому просто мыслить не могу, — высказался Маршал.

Он подчеркнул, что любит Родину и поддерживает политический курс Москвы на международной арене.

Ранее в России стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Отмечается, что в списке оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, которые отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.

По информации издания, в списке также оказались рэп-исполнители Noize MC, Oxxxymiron, а также группы Little Big и "Кровосток«.Так, например, называется группа «Би-2», а также певица Земфира.