Актёр Журавлёв рассказал об отношении Нины Руслановой к молодым артистам

Актёр Анатолий Журавлёв назвал погибшую Нину Русланову «палочкой-выручалочкой». По его словам, она «поднимала планку» для молодых артистов, чтобы те могли ей соответствовать, пишет «360».

Это по-человечески больно, потому что Нина — она и мать, и как воспитатель, и как наставник, и как педагог. Как палочка-выручалочка была у нас на площадке, понимаете? Она старалась, чтобы мы — молодые, условно говоря, по сравнению с ней актёры — соответствовали её планке. Она поднимала её, — пояснил Журавлёв.

Актёр уточнил, что Русланова была требовательна не только к молодым артистам, но и к себе. По его мнению, смерть актрисы — тяжёлая утрата для российского искусства. Он также отметил, что его любимыми фильмами с участием Руслановой являются картины «Война была завтра» и «Тени исчезают в полдень».

11 ноября актриса была госпитализирована с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Медикам не удалось спасти народную артистку. По имеющимся данным, она скончалась от коронавируса.

Ранее актриса Мария Аронова рассказала о работе с погибшей Руслановой. По словам артистки, ей хватило одного раза, чтобы оценить мастерство полёта Руслановой.