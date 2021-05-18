Актёр Денис Матросов рассказал о причинах развода с Марией Куликовой

https://static.news.ru/photo/caa9227a-b894-11eb-9b61-96000091f725_660.jpg Денис Матросов Фото: vk.com/denismatrosov

Российский актёр Денис Матросов откровенно рассказал о причинах развода с коллегой по цеху — Марией Куликовой. Они прожили в браке 14 лет. По мнению артиста, отношения частично разрушила занятость супругов. Усугубили ситуацию «козни» со стороны некоторых людей из окружения пары. Но главной своей ошибкой звезда считает то, что не уделял любимой женщине достаточного внимания. Он также взял вину за расставание на себя, передаёт телеканал «Россия 1».

Матросов в разговоре с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым отметил , что влюблённые мужчина и женщина должны реже слушать советы знакомых. По словам гостя программы, именно они всё время «накручивали» Куликову, а одна из приятельниц экс-супруги даже написала про Дениса Матросова материал, где заявила, что он якобы с 2005-го изменял Марии с актрисой Ириной Калининой.

После развода Матросов и Куликова наладили хорошие отношения ради сына Ивана, которому в 2021-м исполняется 10 лет. Сам артист сейчас женат на Ольге Головиной и воспитывает с ней двоих общих сыновей, однако до сих пор жалеет, что вместе с Куликовой стал жертвой интриг.

Ранее сообщалось, что мать певицы Пелагеи Светлана Ханова считает, что новая возлюбленная Ивана Телегина и её родственники сделали всё для того, чтобы хоккеист окончательно поссорился с артисткой. Именно они виновны в развале звёздного союза. Женщина, назвавшая разрушителей личной жизни своей наследницы, добавила, что всё равно при этом хорошо относится к бывшему зятю.