Актриса Селезнёва объяснила, почему ушла со сцены Театра сатиры

Советская и российская актриса Наталья Селезнёва в беседе с KP.RU объяснила свою работу в московском Театре сатиры. Артистка давно не появляется на сцене учреждения, но продолжает получать заработную плату. Худрук Александр Ширвиндт не собирается её увольнять.

Селезнёва отметила , что перестала участвовать в постановках из-за смерти коллег. Ей стало тяжело осознавать, что театр лишился таких мастеров, как Спартак Мишулин, Ольга Аросева и Михаил Державин.

У Ширвиндта никого не осталось, кроме Веры Васильевой, Вали Шарыкиной, любимицы Плучека, Нины Корниенко и меня — Натальи Селезнёвой. Нас всего четверо, чего нас трогать-то?, — подчеркнула актриса.

Женщина добавила, что очень благодарна Ширвиндту и директору театра Мамеду Агаеву. Она также собирается посетить театр в грядущем сезоне и предложит к постановке две пьесы.

Накануне советский и российский актёр Николай Бурляев объяснил развод с артисткой Натальей Варлей. Он намекнул, что разрыв произошёл из-за непростого характера бывшей супруги. Актёров познакомил общий приятель. Позже Варлей подчёркивала, что ещё в школе увидела картину «Иваново детство» и влюбилась в Бурляева, игравшего Ивана Бондарева. Отношения между ними переросли в бурный роман очень быстро, а через месяц пара оказалась в ЗАГСе.