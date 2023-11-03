Актер Смольянинов играет в переходах в Латвии: как он объяснил это Уехавший из России актер Смольянинов признался, что играет в переходах в Латвии

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артур Смольянинов

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что в течение года играет с музыкальной группой в подземных переходах в Латвии. Как артист объяснил такую деятельность и что сказал о России?

Как Смольянинов объяснил игру в переходах

Как сообщил актер, после переезда из России он решил сосредоточиться на музыкальной деятельности. Артист собрал группу из местных жителей, с которыми, по его словам, он не был знаком еще полтора года назад.

Смольянинов уточнил, что его музыкальный коллектив получил название cheLovek. Актер рассказал, что группа уже записала первый мини-альбом из четырех треков, который планируется представить на первом полноценном концерте. Выступление запланировано в Латвии на 8 декабря.

По его словам, группа играла в переходах почти год, после чего стала готова к выступлениям перед большой публикой.

Что сказал Смольянинов о России

Также он заявил, что не скучает по России. Он отметил, что гипотетически мог бы оставаться на родине и продолжать актерскую деятельность, но воззвания к совести в его случае не работают.

Что Смольянинов говорил об СВО и других артистах

В сентябре Артур Смольянинов дал интервью латышскому YouTube-каналу «Говорящие головы», в котором акцентировал внимание на том, что оставшиеся в России артисты спокойно выступают и дают концерты, а он, находясь в эмиграции, сидит без работы и денег. По этому поводу он испытывает грусть.

В январе текущего года Смольянинов заявил, что хочет воевать за Украину, и указал на свое безразличное отношение к дальнейшей судьбе России.

Актер отметил, что ему все равно, даже если от РФ останется один регион, а остальные превратятся в радиоактивный пепел.

Позднее он признался, что был излишне эмоционален, однако от своих слов не отказался.

После публикации этих высказываний председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Артур Смольянинов

Что сказал Милонов о Смольянинове

Член комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает, что органы опеки должны обратить внимание на ситуацию в семье Смольянинова. Как пояснил депутат, артист, покинувший Россию, сегодня поддерживает военные удары по стране, где остались его дети, поэтому можно рассмотреть вопрос о лишении Смольянинова родительских прав.

«Он призывает нанести удар по той стране, где живут его дети. То есть он, по сути, хочет нанести вред своим детям. <...> Можем ли мы доверить ему быть родителем этих детей, которым он просит нанести вред? Или все-таки пора лишить его родительских прав?» — задал вопрос Милонов.

Он также напомнил, что мать актера рассказывает, как вынуждена возить детей Смольянинова на встречи с отцом за границу, в том числе в Италию, Чехию, Австрию, Словению и другие страны. Депутат предположил, что отец, ненавидящий Родину, не сможет научить детей ничему хорошему.

«Куда смотрят органы опеки и как они относятся к тому, что отец где-то шляется, дома не появляется? Человек не исполняет родительские обязанности — вопрос об этом надо ставить органам опеки», — предложил парламентарий.

Чем известен Смольянинов

Артист стал стал популярен после роли рядового Олега Лютаева в фильме режиссера Федора Бондарчука «9-я рота», который вышел на экраны в 2005 году. Позднее Смольянинов сыграл одну из главных ролей в комедийной мелодраме «Жара».

В 2012 году на экраны вышел сериал под названием «Самара», в котором Артур Смольянинов сыграл главную роль — врача службы скорой медицинской помощи Олега Самарина. В 2014 году принимал участие в паре с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной в спортивно-развлекательном ледовом телешоу «Ледниковый период — 5» на Первом канале.

С 2017 года Смольянинов находится в базе данных сайта украинского сайта «Миротворец», куда вносятся лица, совершившие «преступления против основ национальной безопасности Украины». Актер попал в украинский список за участие в съемках фильма «Калашников» и сериала «Крым» на территории российского полуострова.

В мае текущего года Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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