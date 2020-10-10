Айза Анохина показала фото живота после удаления опухоли

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина попала в больницу. Как рассказала сама светская львица, ей удалили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы.
О проблемах с желудком 35-летняя Айза узнала несколько дней назад, врачи настояли на немедленной операции.
Операция длилась два часа, после чего Айзу перевели в палату. В настоящее время она всё ещё находится в больнице, откуда делится со своими подписчиками подробностями своего восстановления.
У меня дикая жалость к себе. Очень больно, конечно же, — заявила Долматова.
Она также
Прямо красотища какая-то! Пластика по уродованию живота! — написала она, ответив на замечание подписчика, что швы напоминают пластическую операцию.
Телеведущая также посоветовала поклонникам не игнорировать симптомы и чаще проводить обследования, поскольку большинство заболеваний можно вылечить на ранней стадии.
Ранее Айза Анохина случайно опубликовала в Instagram снимок своих гениталий. Позже она объяснила, что фотографию хотела отправить своему возлюбленному — певцу Олегу Майами. Однако перепутала кнопки и опубликовала в соцсети. По словам Айзы, после случившегося её схватил сердечный приступ, а потом она разразилась смехом, сообщал NEWS.ru.
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