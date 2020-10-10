Айза Анохина показала фото живота после удаления опухоли

https://static.news.ru/photo/e784cd7e-0bb3-11eb-bc97-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина попала в больницу. Как рассказала сама светская львица, ей удалили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы.

О проблемах с желудком 35-летняя Айза узнала несколько дней назад, врачи настояли на немедленной операции.

Операция длилась два часа, после чего Айзу перевели в палату. В настоящее время она всё ещё находится в больнице, откуда делится со своими подписчиками подробностями своего восстановления.

У меня дикая жалость к себе. Очень больно, конечно же, — заявила Долматова.

Она также опубликовала в сторис Instagram фото живота со шрамами после хирургического вмешательства.

Прямо красотища какая-то! Пластика по уродованию живота! — написала она, ответив на замечание подписчика, что швы напоминают пластическую операцию.

instagram.com/aizalovesam

Телеведущая также посоветовала поклонникам не игнорировать симптомы и чаще проводить обследования, поскольку большинство заболеваний можно вылечить на ранней стадии.

Ранее Айза Анохина случайно опубликовала в Instagram снимок своих гениталий. Позже она объяснила, что фотографию хотела отправить своему возлюбленному — певцу Олегу Майами. Однако перепутала кнопки и опубликовала в соцсети. По словам Айзы, после случившегося её схватил сердечный приступ, а потом она разразилась смехом, сообщал NEWS.ru.