Агату Муцениеце забрали в полицию за нарушение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/4cec7e56-9773-11ea-bf3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/agataagata

Московские полицейские доставили актрису Агату Муцениеце в отделение для проверки пропуска на выход из дома в связи с мерами самоизоляции. Об этом она сообщила в stories на своей странице в Instagram.

Забрали в полицию. Что я нарушила? Карантин? Нельзя останавливаться! — написала Муцениеце.

Однако поводом к задержанию стало и возмущение, которое актриса выразила из-за возобновления стройки на Берёзовой аллее в столице. Агата поспорила с полицейскими и её пришлось отвезти в отделение.

В Москве режим самоизоляции продлён до 31 мая для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас в городе запрещены массовые мероприятия, не работают кафе и рестораны, а также салоны красоты, торговые центры, парки и фитнес-центры.

Как писал NEWS.ru, ранее Муцениеце сдержала обещание и подала документы на развод.