Агату Муцениеце забрали в полицию за нарушение режима самоизоляции

Московские полицейские доставили актрису Агату Муцениеце в отделение для проверки пропуска на выход из дома в связи с мерами самоизоляции. Об этом она сообщила в stories на своей странице в Instagram.
Забрали в полицию. Что я нарушила? Карантин? Нельзя останавливаться! — написала Муцениеце.
Однако поводом к задержанию стало и возмущение, которое актриса выразила из-за возобновления стройки на Берёзовой аллее в столице. Агата поспорила с полицейскими и её пришлось отвезти в отделение.
В Москве режим самоизоляции продлён до 31 мая для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас в городе запрещены массовые мероприятия, не работают кафе и рестораны, а также салоны красоты, торговые центры, парки и фитнес-центры.
Как писал NEWS.ru, ранее Муцениеце сдержала обещание и подала документы на развод.
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