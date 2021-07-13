Адвокат раскрыл причину суда экс-солистки «Ленинграда» со Шнуровым

Адвокат экс-солистки российской рок-группы «Ленинград» Алисы Вокс Роман Лалаян раскрыл в беседе с KP.RU причину судебных разбирательств по иску исполнительницы к лидеру коллектива Сергею Шнурову. Юрист отметил, что его клиентка хочет получить 20 млн рублей за хит «Экспонат» и ещё 38 композиций, написанных совместными усилиями.

Он подчеркнул , что представители шоумена охотно идут на контакт, но Вокс от своих претензий отказываться не собирается. Якобы дело в том, что экс-коллеги расстались не мирно.

Авторские права на песни мы не планируем оспаривать. Они нам не нужны. А 20 млн [рублей] — это деньги, которые «Ленинград» заработал на общих песнях, — добавил Лалаян.

Представитель Вокс заявил, что во время общения с певицей ей задавали вопросы, в том числе и по поводу исполнительских сборов. Певица рассказала, что ничего не получала и не должна была получать.

Мы запросили документы у представителей Шнурова и получили скан договора, где указано, что Алиса за тысячу рублей отказалась от всех прав в пользу Сергея за две недели до расставания с «Ленинградом». Алиса нам сказала, что подобных бумаг она не подписывала, — заявил адвокат.

Алиса Вокс выступала в составе «Ленинграда» с 2012 по 2016 год. За это время коллектив выпустил хиты: «Патриотка», «37-й», «Плачу», «Экспонат» и другие. Песни долгое время лидировали в хит-парадах радиостанций.

Как сообщалось ранее, бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс критически отозвалась о выступлении лидера коллектива Сергея Шнурова на большой пресс-конференции Владимира Путина. Она назвала вопросы Шнурова «откровенно глупыми».