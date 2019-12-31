https://static.news.ru/photo/9fda27c8-2cc3-11ea-a576-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Юрист Марк Фейгин подал в суд на журналистку Ксению Собчак и блогера Анатолия Шария. Иск зарегистрирован в Хамовническом суде Москвы.

Шарий рассказал, что не знает точно причину разбирательства. Он отметил, что адвокат «бежит» судиться каждый раз, когда ему не понравилось высказывание.

Суммы обычно небольшие — 50-200 тысяч рублей. В принципе, мне не жалко — могу платить и называть его, как хочу. По всей видимости, сейчас имеется в виду момент, когда мы с Ксюшей обсудили его во время интервью, и в процессе прозвучали нелицеприятные слова, — поделился он.

Блогер отметил, что в Литве уже судился с Фейгиным.

В Литве он подал на меня в суд за то, что я именовал его не адвокатом, а юристом. Судьи угорали. Надеюсь, Ксения не будет обращать на этого дурака внимание! — передаёт StarHit.

Мужчина добавил, что истец лишён адвокатского статуса и сейчас «пытается хайпиться».

Ранее NEWS.ru писал, что Собчак шуткой прокомментировала историю с пенсионерками из Челябинска, которые тайно производили водку на заброшенном заводе. Она озаглавила эту новость так: «Когда пенсионерки не надеялись на Пенсионный фонд России».