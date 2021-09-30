Адвокат оценил шансы Прохора Шаляпина на наследство

Звёздный адвокат Сергей Жорин оценил шансы исполнителя Прохора Шаляпина получить состояние своей недавно умершей жены — американской миллионерши Татьяны Дэвис. 42-летняя супруга Шаляпина скончалась после непродолжительной борьбы с коронавирусом. При этом адвокат считает, что новость о кончине может вполне оказаться фейком. Об этом пишет Пятый канал.

Если же новость о смерти состоятельной гражданки США окажется правдой, то, по мнению Жорина, певца можно поздравить.

В случае если у них был действительно официально зарегистрирован брак и не было завещания или в нём был указан Прохор, то бинго, он сам может являться завидным женихом, — поделился Жорин.

Эксперт отметил, что такие браки зачастую оказываются недействительными, когда обеспеченная сторона создаёт видимость исполнения процесса бракосочетания без реальной регистрации брака. В таком случае супруг или супруга узнают о том, что они жили вне брака с любимым человеком, лишь во время развода или после смерти спутника.

Ранее российская телеведущая Лариса Гузеева, попавшая в Коммунарку несколько дней назад с коронавирусом, обратилась к своим подписчикам в Instagram. Она поблагодарила всех за поддержку и любовь, ещё раз подтвердив, что очень старается выздороветь.