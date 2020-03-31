https://static.news.ru/photo/23f1a784-737d-11ea-96ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: therealguf/instagram.com

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал претензию зоозащитников к российскому рэперу Алексею Долматову (Гуф), которая касается жестокого обращения с животными.

Ранее Гуф вышел в прямой эфир в соцсети Instagram во время прогулки со своей собакой по кличке Гуччи. На улице посёлка им повстречался другой пёс и животные устроили драку. В то время, как Гуччи кусал чужую собаку, рэпер не разнимал их. Позже в кадре появились хозяева пса и объяснили, что их питомец сбежал с участка.

Никакого отношения к статье «Жестокое обращение с животными» это не имеет. Это немного другое, потому что собака — это имущество человека, которому она принадлежит, — отметил юрист.

По его словам, в этой ситуации невозможно усмотреть никакого жестокого обращения, но можно сослаться на порчу имущества, если чья-то собака пострадала. Кроме того, адвокат считает, что музыкант не обязан был разнимать дерущихся животных, передаёт «Пятый канал».

Как писал NEWS.ru, бывшая жена Гуфа Айза Анохина оценила выложенное им в Сеть видео, на котором его пёс нападает на соседских собак.