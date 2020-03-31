Адвокат Александр Добровинский прокомментировал претензию зоозащитников к российскому рэперу Алексею Долматову (Гуф), которая касается жестокого обращения с животными.
Ранее Гуф вышел в прямой эфир в соцсети Instagram во время прогулки со своей собакой по кличке Гуччи. На улице посёлка им повстречался другой пёс и животные устроили драку. В то время, как Гуччи кусал чужую собаку, рэпер не разнимал их. Позже в кадре появились хозяева пса и объяснили, что их питомец сбежал с участка.
Никакого отношения к статье «Жестокое обращение с животными» это не имеет. Это немного другое, потому что собака — это имущество человека, которому она принадлежит, — отметил юрист.
По его словам, в этой ситуации невозможно усмотреть никакого жестокого обращения, но можно сослаться на порчу имущества, если чья-то собака пострадала. Кроме того, адвокат считает, что музыкант не обязан был разнимать дерущихся животных,
Как писал NEWS.ru, бывшая жена Гуфа Айза Анохина оценила выложенное им в Сеть видео, на котором его пёс нападает на соседских собак.
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