Адвокат Добровинский призвал изменить закон из-за Гном Гномыча

https://static.news.ru/photo/972b548a-2e43-11eb-ab84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат семьи Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр Добровинский решил подать заявление в Государственную думу, чтобы в будущем был изменён закон о СМИ. Эта идея пришла юристу в голову после возбуждения уголовного дела о клевете из-за статьи о сыне его клиентов Александре, более известном в народе как Гном Гномыч.

Материал, возмутивший звёздную пару и их адвоката, содержал информацию, согласно которой ребёнок страдает синдромом Аспергера. После этого было возбуждено дело о клевете. Добровинский же уверен, что эта история может стать поводом для корректировки норм, касающихся размещения в СМИ сведений о детях.

Как сказал адвокат, Рудковская и Плющенко поддержали его инициативу. Он подчеркнул, что в действующем законодательстве нет важных пунктов. Во-первых, не прописано, что любая информация о малолетнем может быть обнародована исключительно с разрешения родителей. Без согласия материал не должен публиковаться, считает юрист.

Второй пункт, по которому он хочет обратиться в ГД, отметил Добровинский, идёт ещё с 1990-х годов.

Представьте, что есть газета, которая пишет какую-то гадость. Она ничем абсолютно не рискует, потому что её никто не знает и она никого не интересует. А потом это дело попадает в серьёзное издание или в серьёзные СМИ разные, и все перепечатывают. Все ссылаются на газету, не проверяя эту информацию, и эта штука расходится по всей стране. Я считаю, что это неправильно, — заявил Добровинский в эфире радиостанции «Москва FM».

Адвокат добавил, что любые СМИ, перепечатывающие те или иные сведения, должны сначала перепроверять данные.

Как ранее передавал NEWS.ru, Гном Гномыч заявил, что его цель — обойти своего звёздного отца. В то же время мальчик отметил, что фотографироваться для Instagram он совсем не любит. Его аккаунтом занимается мама, продюсер Яна Рудковская.