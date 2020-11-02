Гном Гномыч признался, что ему не нравится фотографироваться для соцсетей

https://static.news.ru/photo/251e5ca6-1d37-11eb-abb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, заявил, что его цель — обойти своего звёздного отца. В то же время мальчик отметил, что фотографироваться для Instagram он совсем не любит — его аккаунтом занимается мама, продюсер Яна Рудковская.

У меня нет на телефоне своего Instagram. Это всё мама да мама, сниматься да сниматься, — отметил Гном Гномыч.

Он также рассказал о своей любви к тренировкам и подчеркнул, что три занятия в день — это довольно мало.

Ранее NEWS.ru писал, что Гном Гномыч снялся в шуточном видео, которое было обнародовано на его странице в социальной сети.

На кадрах видно, как ребёнок сидит в машине, подпевая песне «Туманы» Макса Барских, играющей фоном.