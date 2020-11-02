Гном Гномыч признался, что ему не нравится фотографироваться для соцсетей

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, заявил, что его цель — обойти своего звёздного отца. В то же время мальчик отметил, что фотографироваться для Instagram он совсем не любит — его аккаунтом занимается мама, продюсер Яна Рудковская.
У меня нет на телефоне своего Instagram. Это всё мама да мама, сниматься да сниматься, — отметил Гном Гномыч.
Он также рассказал о своей любви к тренировкам и подчеркнул, что три занятия в день — это довольно мало.
Ранее NEWS.ru писал, что Гном Гномыч снялся в шуточном видео, которое было обнародовано на его странице в социальной сети.
На кадрах видно, как ребёнок сидит в машине, подпевая песне «Туманы» Макса Барских, играющей фоном.