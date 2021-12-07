Адель споёт на Первом под аккомпанемент живого оркестра

18 декабря на Первом канале выйдет специальная телепередача «Вечер с Адель», в рамках которой британская певица споёт под аккомпанемент живого оркестра как новые хиты из альбома «30», так и другие свои знаменитые песни: Skyfall, Rolling in the Deep, Hello и другие. Съёмка программы проводилась на территории Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе, сообщили в пресс-службе Первого канала.

В «Вечер с Адель» также попало интервью певицы с Опрой Уинфри. В рамках беседы исполнительница расскажет о расставании с мужем и переживаниях после развода, о сложных взаимоотношениях с отцом, с которым певице удалось найти общий язык лишь перед самой его смертью.

Британская певица Адель с Опрой Уинфри Пресс-служба Первого канала

В интервью Адель также расскажет о том, как похудела на 45 килограммов из-за стремления преодолеть в себе ощущение раздвоения. Также певица поговорит с Опрой Уинфри о её новых соседях: о Меган Маркл и её муже, принце Гарри, а также о многом другом.

Ранее Адель рассказала, как ей удалось сбросить 45 килограммов. По словам певицы, у неё даже не было цели похудеть.