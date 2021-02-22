«А у Рудковской — понты»: Галкин очаровал поклонников танцем с дочерью

https://static.news.ru/photo/c73d9a74-751b-11eb-9f37-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущий и пародист Максим Галкин удивил поклонников танцевальными навыками. В Сети появилось видео, на котором он танцует с семилетней дочерью Лизой.

Ролик опубликован на фан-странице девочки в Instagram. В комментариях пользователи выражают восхищение увиденным, не скупясь на комплименты в адрес Галкина и его дочери. Не обошлось и без сравнений с другими звёздными семьями.

Молодцы! Если любишь свою жену, детей и дом — это всегда искренне и от души. Не наигранно, а так душевно и по-настоящему! <...> Вот, к слову заметить, у Рудковской одни понты. Ну не получается у неё так, — говорится в одном из комментариев.

Ранее Максим Галкин опубликовал видео, на котором его c Аллой Пугачёвой дети — Лиза и Гарри —демонстрируют незаурядные актёрские способности. Они изобразили его поклонников, которые наконец-то встретились с кумиром.

Как писал NEWS.ru, Галкин жаловался, что содержание замка в деревне Грязь обходится ему с Пугачёвой в круглую сумму. Это связано с тем, что замок построен по индивидуальному проекту. Артист сам следит за счетами и знает, сколько платит за свет и газ. Конечно, Галкин пытается сэкономить. Например, для огромной люстры, он купил энергосберегающие лампочки мощностью по 10 ватт, но в целом траты на коммунальные услуги получаются приличными.