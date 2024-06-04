68-летняя Долина удивила фанатов фото в платье с глубоким декольте Долина опубликовала фото в платье с глубоким декольте

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лариса Долина

68-летняя певица Лариса Долина показала фанатам кадры в обтягивающем платье с глубоким декольте. Звезда сделала фотографии в гримерке и опубликовала их в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Этим постом я вовсе не хотела, чтобы вы все подумали, будто я считаю себя красавицей. Вовсе нет. Но, поверьте, нет некрасивых женщин, — подписала Долина снимок.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что Лариса Долина записала новые песни с рэперами ST (Александром Степановым) и Вахтангом (Вахтангом Каландадзе), потому что следит за трендами. По его словам, все музыканты любят объединять усилия, чтобы их песни услышали как можно больше людей.

До этого музыкант Юрий Лоза высказал мнение, что Пугачева, будучи ровесницей Ларисы Долиной, проигрывает артистке в вокальном мастерстве. По его словам, если Долина как исполнительница с годами остается в такой же форме, то Примадонна сегодня уже другая.

Также Долина призналась, что в молодости чуть не стала жертвой изнасилования. Певица рассказала, что это произошло в подъезде дома в Ереване. Знаменитость возвращалась домой и наткнулась на мужчину, который на нее напал. Ей помог сосед, прибежавший на крик.