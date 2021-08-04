60-летняя звезда «Секса в большом городе» женился после 20 лет отношений
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:39, 04 августа 2021
Фото: Birdie Thompson/AdMedia/globallookpress.com
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Звезда сериала «Секс в большом городе» 60-летний актёр Джон Корбетт рассказал, как женился на своей возлюбленной, 64-летней модели и актрисе Бо Дерек, после 20 лет отношений без брака. Радостной новостью артист поделился в интервью с The Talk.
Я не могу поверить, что забыл сказать, что мы с Бо поженились, — заявил актёр.
Молодожёны сыграли свадьбу ещё в прошлое Рождество: пара не скрывала информацию о счастливом событии, но и не делала публичных заявлений, пригласив на церемонию только близких друзей и родственников. По словам Корбетта, прошлый год выдался очень тяжёлым, поэтому они с Бо Дерек решили завершить его на приятной ноте и поженились.
Джон Корбетт и Бо Дерек состоят в отношениях с 2002 года, детей у пары нет.
Ранее актриса Мария Федункив впервые объявила дату свадебной церемонии, предварительно опровергнув слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации своего жениха, итальянца Стефано Маджи.