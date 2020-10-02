57-летняя Деми Мур произвела фурор на показе нижнего белья

https://static.news.ru/photo/28a425b2-0532-11eb-ba45-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/demimoore

Актриса Деми Мур стала одной из участниц шоу бренда певицы Рианны Savage x Fenty. Бывшая жена Брюса Уиллиса предстала в чёрном боди и чулках в сеточку.

Помимо профессиональных моделей, таких, как Белла Хадид, участницами шоу стали и женщины других профессий всех возрастов.

57-летняя Мур, как отметили зрители, стала украшением проекта. Она продемонстрировала идеально подтянутую фигуру, ухоженное лицо и абсолютную уверенность в себе.

Для меня большая честь быть частью этого, — поделилась актриса впечатлениями о шоу.

Как писал NEWS.ru ранее, Деми Мур запустит подкаст, посвящённый женским фантазиям и теме спасения брака. Авторами выступили актриса Дженнифер Бессер и режиссёр Шана Фест.