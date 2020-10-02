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Шоу-бизнес

57-летняя Деми Мур произвела фурор на показе нижнего белья

07:37, 03 октября 2020
Фото: instagram.com/demimoore

Актриса Деми Мур стала одной из участниц шоу бренда певицы Рианны Savage x Fenty. Бывшая жена Брюса Уиллиса предстала в чёрном боди и чулках в сеточку.

Помимо профессиональных моделей, таких, как Белла Хадид, участницами шоу стали и женщины других профессий всех возрастов.

57-летняя Мур, как отметили зрители, стала украшением проекта. Она продемонстрировала идеально подтянутую фигуру, ухоженное лицо и абсолютную уверенность в себе.

Для меня большая честь быть частью этого, — поделилась актриса впечатлениями о шоу.

Как писал NEWS.ru ранее, Деми Мур запустит подкаст, посвящённый женским фантазиям и теме спасения брака. Авторами выступили актриса Дженнифер Бессер и режиссёр Шана Фест.

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