57-летняя Деми Мур произвела фурор на показе нижнего белья

Актриса Деми Мур стала одной из участниц шоу бренда певицы Рианны Savage x Fenty. Бывшая жена Брюса Уиллиса предстала в чёрном боди и чулках в сеточку.
Помимо профессиональных моделей, таких, как Белла Хадид, участницами шоу стали и женщины других профессий всех возрастов.
57-летняя Мур, как отметили зрители, стала украшением проекта. Она продемонстрировала идеально подтянутую фигуру, ухоженное лицо и абсолютную уверенность в себе.
Для меня большая честь быть частью этого, — поделилась актриса впечатлениями о шоу.
Как писал NEWS.ru ранее, Деми Мур запустит подкаст, посвящённый женским фантазиям и теме спасения брака. Авторами выступили актриса Дженнифер Бессер и режиссёр Шана Фест.
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