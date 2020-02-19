Около трети различных видов флоры и фауны может исчезнуть на Земле в течение ближайших 50 лет из-за изменений климата.
Об этом говорится в исследовании учёных,
Исследователи обнаружили, что самыми уязвимыми являются обитатели тропиков,
Если мы будем придерживаться Парижского соглашения по климату, то к 2070 году можем потерять около 20% видов растений и животных. Однако более сильное потепление может привести к исчезновению свыше трети или даже половины всех видов животных и растений, — приводит журнал слова профессора Аризонского университета Джона Винса.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бразильские учёные зафиксировали климатический рекорд на антарктическом острове Симор. Температура воздуха там впервые поднялась выше +20 °C.
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