https://static.news.ru/photo/dffc1c06-5308-11ea-b01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press

Около трети различных видов флоры и фауны может исчезнуть на Земле в течение ближайших 50 лет из-за изменений климата.

Об этом говорится в исследовании учёных, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. По мнению специалистов, главным фактором в исчезновении ряда видов животных и растений может стать максимальная дневная температура. В ходе исследования учёными было изучено 538 видов флоры и фауны со всей планеты. Оказалось, что 44% из них вымирали в тех районах, где максимальная дневная температура повышалась более чем на 0,5 градуса Цельсия. При увеличении температуры на 2,9 градуса исчезали 95% видов.

Исследователи обнаружили, что самыми уязвимыми являются обитатели тропиков, передаёт ТАСС.

Если мы будем придерживаться Парижского соглашения по климату, то к 2070 году можем потерять около 20% видов растений и животных. Однако более сильное потепление может привести к исчезновению свыше трети или даже половины всех видов животных и растений, — приводит журнал слова профессора Аризонского университета Джона Винса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бразильские учёные зафиксировали климатический рекорд на антарктическом острове Симор. Температура воздуха там впервые поднялась выше +20 °C.