Модернизация и безопасность: в Москве открылся форум «Транспорт России»

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Форум и выставка «Транспорт России» — ключевая часть Транспортной недели, важнейшего отраслевого события России. Мероприятие стартовало с пленарной дискуссии «Транспорт России — 2035. От стратегии — к реализации». В приветственном обращении к участникам форума президент России Владимир Путин отметил: «Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении первоочередных, востребованных временем профессиональных задач, добиваться реальных, ощутимых результатов в таких вопросах, как модернизация инфраструктуры, повышение надёжности и безопасности перевозок, развитие транзитных логистических маршрутов, обновление общественного транспорта в городах и регионах России».

На дискуссии присутствовали глава Минтранса Виталий Савельев, первый зампред правительства Андрей Белоусов, заместители премьер-министра России Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, президент банка ВТБ Андрей Костин и глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Что было представлено на выставке — в фотогалерее NEWS.ru.