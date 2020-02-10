https://static.news.ru/photo/a0203d70-4c1d-11ea-bb05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Медики из США доказали, что высокое давление в кровеносных сосудах во время беременности особым образом влияет на активность некоторых генов в клетках плаценты. Это может изменить структуру их «упаковки». Данные процессы негативно влияют на развитие плода.

Повышенное давление во время беременности провоцирует задержку развития плода, а также повышает вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы уже после рождения, поэтому изучение этих участков ДНК поможет раскрыть корни раннего развития этих недугов, — пишет журнал Hypertension.

Плацента — важнейшая часть зародыша, соединяющая организм матери с плодом. Это своеобразный фильтр, пропускающий через себя питательные вещества, гормоны и другие сигнальные молекулы. Данный барьер также не позволяет проникнуть различным вредным веществам и иммунным клеткам мамы.

Нарушения в работе плаценты, связанные с высоким давлением, а также с накоплением токсинов в организме женщины, часто вызывают выкидыши и появление тяжёлых нарушений в развитии будущего малыша. Например, вирус Зика проникает через плаценту, уничтожает некоторые виды стволовых клеток внутри зародыша, что провоцирует микроцефалию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что беременные женщины, которые пьют чай или кофе даже в безопасном количестве, подвергаются риску преждевременных родов. Такой вывод сделали по итогам исследования учёные из Университетского колледжа в Дублине.

Эксперты под руководством доктора Лин Вэй Чена отслеживали более 900 беременных женщин, которые произвели на свет отпрысков в Ирландии. Выяснилось, что если женщина во время беременности, особенно в первом триместре, употребляла напитки с кофеином, то риск преждевременных родов у неё повышался.