Врач рассказала о следующем штамме COVID-19 после «омикрона»

Врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что на «омикроне» мутации коронавируса не закончатся. По её словам, в 2023 году возможно появление ещё одного штамма, сходного с «омикроном», сообщает радио Sputnik.

Соседова отметила , что с начала пандемии учёные выявили около десяти вариантов вируса, вызывающего COVID-19. Это говорит о том, что можно ожидать появление нового штамма.

Мы прожили с коронавирусом два года. За это время мы видели около десяти мутаций, из которых четыре были крупными. Если вирус за два года дал десять вариантов, значит, он быстро мутирует. Может быть, новый серьёзный штамм будет уже в следующем году, — подчеркнула Соседова.

По её мнению, у нового штамма инкубационный период будет примерно таким же, как у «омикрона». Могут сохраниться и другие характеристики, в первую очередь заразность. Однако болезнь, вызываемая новым штаммом, окажется более лёгкой, считает врач.

Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у «омикрона», — пояснила Соседова.

Такие характеристики она назвала возможными, поскольку вирусу невыгодно, чтобы человек болел сильно и в итоге умирал. Ему важно, чтобы носитель передавал его дальше.

Тогда вирус сможет стать сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус, — заключила врач.

Ранее стало известно, что при «омикроне» пациенты стали всё чаще жаловаться на повышенную потливость, рассказал инфекционист Евгений Тимаков. Он уточнил, что заразившиеся новым штаммом COVID люди потеют настолько сильно, что иногда приходится менять одежду. Потеют и волосяные железы — голова становится мокрой, рассказал Тимаков.