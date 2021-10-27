Врач назвал три самых опасных продукта для кишечника

Средиземноморская диета и исключение из рациона ряда опасных продуктов поможет сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника. Об этом заявил немецкий врач Том Фрилинг. Рекомендации медика опубликовал Focus.

Одним из продуктов, которые Фрилинг отправляет под запрет, является сахар. По мнению специалиста, в сладкой среде активно размножаются определённые виды бактерий. Также в список опасных попали солёные, копчёные и колбасные изделия.

Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю, — пояснил Фрилинг.

Также врач напомнил о «плохих» жирах, которые содержатся в майонезе, маргарине и свином сале.

В перечень полезной пищи, по версии доктора Фрилинга, попали бобы и овощи: они занимают первое место, поскольку в них содержится большое количество балластных веществ — например, клетчатки. Также в списке полезных продуктов — богатые инулином бананы, рыба, являющаяся источником ненасыщенных жирных кислот, фруктовое пюре, содержащее пектин, а также картофель в мундире и серый хлеб.

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