Вирусологи рассказали, что спасёт Россию от новых штаммов COVID

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Российские учёные уверены, что избежать третьей волны пандемии коронавируса в стране можно, если темпы вакцинации не будут снижаться. Они также оценили опасность новых штаммов — британского и южноафриканского. Второй в РФ встречается лишь в единичных случаях.

Вирусологи, опрошенные «Известиями», отметили, что эффективность вакцин доказана пока только в отношении «британца», однако пока у России есть время на разработку новых препаратов.

Опасность британского штамма коронавируса, по мнению учёных, в том, что он размножается быстрее и именно поэтому вытесняет старые варианты. Кроме того, у этого варианта, скорее всего, больше патогенность, то есть он вызывает более тяжёлое заболевание, — рассказал газете член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Он назвал эту особенность необычной для подобного вида вирусов, потому что вирусологи надеялись на то, что его патогенность будет, наоборот, ослабляться и он перейдёт в разряд обычных вирусов.

Учёный также рассказал, что южноафриканский штамм отличается большим количеством аминокислотных замен в белке S, которые находятся в участке связывания этого белка с рецептором. По словам эксперта, «этот участок является одним из основных антигенных сайтов вируса».

Он сделал вывод, что из-за описанных изменений в вирусе нынешние вакцины уже не так эффективно будут защищать пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она отвечает требованиям безопасности.