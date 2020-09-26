Вирусологи назвали главную «хитрость» коронавируса

https://static.news.ru/photo/3e30d296-0036-11eb-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главную «хитрость» коронавируса назвали американские учёные по результатам многочисленных исследований. Это замедление реакции организма на вторжение инфекции, что позволяет избежать ответа в течение значительного периода времени врождённого иммунитета организма и особенно интерферона I типа.

О «хитрости» коронавируса изданию Bloomberg рассказал американский вирусолог Шэйн Кротти.

Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врождённого иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа, — цитирует врача издание.

Эту особенность коронавируса учёные уже отмечали раньше, к примеру, что нехватка интерферона может приводить к тяжёлому течению болезни. На этом основании вирусологи пришли к выводу, что коронавирус можно лечить синтетическими интерферонами. Данные исследования были опубликованы в журнале Science.

Однако представители Медицинского центра Университета Радбауд в Неймегене отметили, что лечение искусственными интерферонами будет эффективно только на начальной стадии лечения. В других случаях течение болезни и восстановление пациента будет зависеть от времени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован при определённых особенностях иммунной системы человека. Об этом заявил глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.