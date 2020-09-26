Вирусологи назвали главную «хитрость» коронавируса

Главную «хитрость» коронавируса назвали американские учёные по результатам многочисленных исследований. Это замедление реакции организма на вторжение инфекции, что позволяет избежать ответа в течение значительного периода времени врождённого иммунитета организма и особенно интерферона I типа.
О «хитрости» коронавируса изданию Bloomberg
Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врождённого иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа, — цитирует врача издание.
Эту особенность коронавируса учёные уже отмечали раньше, к примеру, что нехватка интерферона может приводить к тяжёлому течению болезни. На этом основании вирусологи пришли к выводу, что коронавирус можно лечить синтетическими интерферонами. Данные исследования были
Однако представители Медицинского центра Университета Радбауд в Неймегене отметили, что лечение искусственными интерферонами будет эффективно только на начальной стадии лечения. В других случаях течение болезни и восстановление пациента будет зависеть от времени.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован при определённых особенностях иммунной системы человека. Об этом заявил глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
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