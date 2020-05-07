Вирусолог заявил о способности мух переносить коронавирус

https://static.news.ru/photo/2af7fa38-9001-11ea-9741-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Вирусолог заявил, что в период пандемии мужи представляют собой опасность, так как способны переносить коронавирус. Размножение насекомых будет способствовать и распространению инфекции.

О таком виде опасности заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

На своих лапках они могут переносить все, что угодно, они распространяют грязь. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда мухи способны его перенести. Например, на продукты питания, — цитирует доктора медицинских наук телеканал «360».

Комары в отличие от мух в этом отношении безопасны, говорит вирусолог. Механический перенос коронавируса маловероятен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди с бронхиальной астмой тяжелее других переносят любые вирусные инфекции, в том числе и коронавирус. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.