Вирусолог заявил о способности мух переносить коронавирус

Вирусолог заявил, что в период пандемии мужи представляют собой опасность, так как способны переносить коронавирус. Размножение насекомых будет способствовать и распространению инфекции.
О таком виде опасности заявил профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.
На своих лапках они могут переносить все, что угодно, они распространяют грязь. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда мухи способны его перенести. Например, на продукты питания, — цитирует доктора медицинских наук телеканал «360».
Комары в отличие от мух в этом отношении безопасны, говорит вирусолог. Механический перенос коронавируса маловероятен.
Ранее NEWS.ru сообщал, что люди с бронхиальной астмой тяжелее других переносят любые вирусные инфекции, в том числе и коронавирус. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.