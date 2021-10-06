Учёный заявил о снижении тяжести коронавируса в 14 раз после «Спутника V»

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что «Спутник V» снижает тяжесть течения коронавируса в 14 раз. Защита от смертельных и тяжёлых случаев у российской вакцины очень высока, сообщает URA.RU.

По моим данным, «Спутник V» даёт снижение тяжёлых случаев в 14 раз. Эти цифры нужно предъявить господам антивакцинаторам. Было бы здорово, если бы наши медицинские власти собрали и опубликовали эти данные, — отметил Аграновский.

Со ним согласен специалист по биоинформатике, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича кандидат биологических наук Александр Панчин. Он считает, что у «Спутника V» очень высока эффективность в предотвращении тяжёлых случаев.

«РНК-вакцины и векторные доставляют в клетки человека ген, кодирующий S-белок коронавируса, и иммунная система учится на его фрагментах реагировать на COVID-19. И мы видим, что у большинства вакцин такого типа получается очень высокая эффективность, особенно в предотвращении тяжёлых случаев», — подтвердил учёный.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят власти Воронежской и Вологодской областей для ряда граждан. В Вологодской области надлежит привиться работникам образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания.