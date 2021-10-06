В Воронежской и Вологодской областях введут обязательную вакцинацию

В России заболеваемость и смертность от коронавируса значительно выросла с наступлением осени. При этом у людей старше 60 лет риск попасть в больницу от осложнений COVID в 30 раз выше, чем у более молодых пациентов, признался главврач Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий в беседе с «Радио 1».

Для людей старше 60 лет риск попасть в больницу с коронавирусом возрастает более чем в 30 раз по сравнению с молодыми. При этом нельзя забывать о том, что у пожилых...