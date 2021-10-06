В Воронежской и Вологодской областях введут обязательную вакцинацию

Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят местные власти в Воронежской и Вологодской областях для ряда категорий граждан. В Вологодской области надлежит привиться работникам образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметила главный санитарный врач по Вологодской области Ирина Кузнецова эпидемическая ситуация
Обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции следующих категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, — говорится в постановлении с перечислением категорий.
Первый компонент или однокомпонентную вакцину должны получить в срок жители до 25 ноября, а завершить вакцинацию нужно до 25 декабря 2021 года, указано в документе.