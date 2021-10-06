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В Воронежской и Вологодской областях введут обязательную вакцинацию

18:06, 06 октября 2021
В Воронежской и Вологодской областях введут обязательную вакцинацию
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Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят местные власти в Воронежской и Вологодской областях для ряда категорий граждан. В Вологодской области надлежит привиться работникам образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила главный санитарный врач по Вологодской области Ирина Кузнецова эпидемическая ситуация оценивается в регионе как неблагополучная.

Обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции следующих категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, — говорится в постановлении с перечислением категорий.

Первый компонент или однокомпонентную вакцину должны получить в срок жители до 25 ноября, а завершить вакцинацию нужно до 25 декабря 2021 года, указано в документе.

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