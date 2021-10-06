Матвиенко опровергла информацию о возможном федеральном локдауне

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что общефедерального локдауна из-за пандемии COVID-19 в России не будет. Она отметила, что регионы могут принимать решения о подобных мерах в зависимости от ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе, — сказала Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна в любом из регионов России — это абсолютно нежелательный сценарий развития событий. По мнению представителя Кремля, в данном вопросе необходимы точечные меры по противодействию коронавирусу.

Песков подчеркнул, что в приоритете властей должны быть точечные меры, потому что уже наработана определённая методика. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала наступление осени причиной роста заболеваемости. Она также заявила, что в России не будут вводить локдаун.

В то же время темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, несмотря на полную готовность инфраструктуры, заявлял ранее Песков. По его мнению, причиной данной ситуации является недостаточно активная кампания по мотивации россиян вакцинироваться.