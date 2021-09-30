Голикова пообещала не объявлять в России локдаун из-за COVID-19

В России не будут вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В беседе с РИА Новости она сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 связан с наступлением осени.

Локдаун объявлять не будем, — сказала Голикова.

Напомним, что ранее аналогичное обещание дали в Кремле: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что новые ограничения пока не планируются. При этом он напоминал, что регионы уполномочены принимать решения исходя из эпидемиологической обстановки на местах.

Песков отмечал: развитие ситуации с коронавирусом отслеживают и правительственный штаб, и главы регионов.

Оснований для локдауна в России не увидели и в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова сказала, что на сегодняшний день никаких оснований говорить о локдауне в стране нет. В то де время она отметила: пока не стоит рассчитывать на то, что пандемия COVID-19 в стране скоро закончится.

Ранее Песков заявил, что динамика по смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство. По его словам, в Кремле следят за статистикой в регионах страны.

В пятницу, 1 октября, число случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 24 522 и достигло 7 535 548. Умерли 887 человек. Рекорд по числу летальных исходов Россия обновляет четвёртый день подряд.