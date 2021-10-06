Песков назвал объявление локдауна в регионах «нежелательным сценарием»

Введение локдауна в любом из регионов России — это абсолютно нежелательный сценарий развития событий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, в данном вопросе необходимы точечные меры по противодействию коронавирусу. Его слова приводит ТАСС.

Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов, — сказал он.

Песков подчеркнул, что в приоритете властей должны быть точечные меры, потому что уже наработана определённая методика. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала наступление осени причиной роста заболеваемости. Она заявила, что в России не будут вводить локдаун.

В то же время темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, несмотря на полную готовность инфраструктуры, заявлял ранее Песков. По его мнению, причиной данной ситуации является недостаточно активная кампания по мотивации россиян вакцинироваться.

За сутки в России умерли 929 заболевших коронавирусной инфекцией, что стало новым антирекордом. Выявлено 25 133 новых случая заражения. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавируса, 212 625 человек умерли, выписались 6 778 900 человек.